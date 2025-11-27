Самедов подерется с колумбийцем Гутьерресом за временный чемпионский пояс

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала бой за временный чемпионский пояс во втором полулегком весе между россиянином Эльнуром Самедовым и колумбийцем Джоном Леноном Гутьерресом, сообщил «Матч ТВ» генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.

У Самедова 21 победа и одно поражение на профессиональном ринге. В своем последнем поединке 22 ноября в Екатеринбурге россиянин досрочно победил Моруфа Аканжи из Нигерии. В активе идущего на 12‑й строчке рейтинга WBA Гутьерреса 11 побед. Все свои поединки колумбиец провел на территории Латинской Америки.

— Организация WBA санкционировала поединок первого номера международного рейтинга Эльнура Самедова за временный титул чемпиона мира. Ламонт Роуч освобождает полноценный титул, его забирает Джеймс Диккенс (который летом победил Альберта Батыргазиева — прим.) и, соответственно, освобождает временный титул. У нас уже есть имя соперника — это Джон Ленон Гутьеррес из Колумбии, боец топ‑15 мирового рейтинга. 22 ноября Эльнур провел важный бой и многим рисковал. Если бы Самедов проиграл, то потерял бы все позиции и бой за мировой титул. Аканжи шел без поражений, психологически он был уверен в себе. По классу он уступал Эльнуру, но по желанию победить — нет. И Самедов сделал все верно, не стал форсировать во втором раунде, продышался, почувствовал бой. И наконец понял, что может нокаутировать одним ударом. Это правильный заряд для него перед чемпионским поединком, — сказал Титов «Матч ТВ».

