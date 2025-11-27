Самедов подерется с колумбийцем Гутьерресом за временный чемпионский пояс

WBA санкционировала бой Эльнура Самедова за временный чемпионский пояс против Гутьерреса, сообщил Титов
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала бой за временный чемпионский пояс во втором полулегком весе между россиянином Эльнуром Самедовым и колумбийцем Джоном Леноном Гутьерресом, сообщил «Матч ТВ» генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.
У Самедова 21 победа и одно поражение на профессиональном ринге. В своем последнем поединке 22 ноября в Екатеринбурге россиянин досрочно победил Моруфа Аканжи из Нигерии. В активе идущего на 12‑й строчке рейтинга WBA Гутьерреса 11 побед. Все свои поединки колумбиец провел на территории Латинской Америки.
— Организация WBA санкционировала поединок первого номера международного рейтинга Эльнура Самедова за временный титул чемпиона мира. Ламонт Роуч освобождает полноценный титул, его забирает Джеймс Диккенс (который летом победил Альберта Батыргазиева — прим.) и, соответственно, освобождает временный титул. У нас уже есть имя соперника — это Джон Ленон Гутьеррес из Колумбии, боец топ‑15 мирового рейтинга. 22 ноября Эльнур провел важный бой и многим рисковал. Если бы Самедов проиграл, то потерял бы все позиции и бой за мировой титул. Аканжи шел без поражений, психологически он был уверен в себе. По классу он уступал Эльнуру, но по желанию победить — нет. И Самедов сделал все верно, не стал форсировать во втором раунде, продышался, почувствовал бой. И наконец понял, что может нокаутировать одним ударом. Это правильный заряд для него перед чемпионским поединком, — сказал Титов «Матч ТВ».
В прямом эфире турниры RCC Boxing Promotions транслируются на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Главное сейчас