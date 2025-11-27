Хабиб открыл обувной бутик в Дубае. Название магазина – Send Location
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов объявил об открытии обувного бутика в Дубае. Название магазина – Send Location («Скинь локацию»).
Помещение выполнено в форме восьмиугольника, что отсылает к октагону UFC. На стенках бутика размещена арабская каллиграфия с фразой «Аль-Хамду ли-Ллях».
В последний раз Нурмагомедов выходил в октагон в октябре-2020, когда выиграл у Джастина Гейджи удушающим приемом во втором раунде. Его рекорд в смешанных единоборствах – 29-0.
Дарко Раякович о менталитете «Торонто»: «Каждый в нашей раздевалке хочет победить»
Овечкин о церемонии в честь 900 шайб и 1500 матчей в регулярках НХЛ: «Эмоциональный день для меня и семьи. Спасибо «Вашингтону» за возможность столько сыграть и команде за голы»
Сурин о хоккеистах в Северной Америке: «Для них русский – это уважение и опасение. Понимают, что лучше не шутить. Думаю, они смотрят хайлайты КХЛ, как мы НХЛ»
Дарко Раякович о менталитете «Торонто»: «Каждый в нашей раздевалке хочет победить»
Овечкин о церемонии в честь 900 шайб и 1500 матчей в регулярках НХЛ: «Эмоциональный день для меня и семьи. Спасибо «Вашингтону» за возможность столько сыграть и команде за голы»
Сурин о хоккеистах в Северной Америке: «Для них русский – это уважение и опасение. Понимают, что лучше не шутить. Думаю, они смотрят хайлайты КХЛ, как мы НХЛ»