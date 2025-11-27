В Москву приедут самые опасные бойцы ММА Серии

Самые опасные бойцы лиги встретятся на турнире «ММА Серия-93: Все Звёзды».

© Пресс-служба

Главная интрига вечера. Ровно год назад Сергей Дьяконов и Димитрий Андрюшко устроили битву за титул, о которой фанаты говорят до сих пор. Два с половиной раунда плотной рубки, нокдаунов, жестких разменов и неожиданная развязка. Травма руки не дала Андрюшко продолжить, пояс достался Дьяконову, а сам чемпион объявил о завершении карьеры. Казалось, точка поставлена. Но для Андрюшко выпал второй шанс. 13 декабря мужчины снова выйдут в клетку, чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда.

Соглавный титульный поединок тоже заряжен по полной. Дмитрий Михайлиди против Андрея Василенко. Первый идет без поражений и уверенно зачистил дивизион. Второй ворвался в лигу как ураган и уже стоит у порога титула. Оба молодые, голодные и быстрые. Бой-столкновение амбиций, где каждая минута здесь будет напряженной.

И, конечно, горячий реванш Евгения Табаровского с Джефферсоном Гонсалвесом. Их первая встреча была войной на всех этажах: стойка, борьба, клинч, болевые, нокдауны. Теперь накал еще выше. Личная неприязнь между парнями никуда не делась, и второй бой обещает быть только жестче.

В общей сложности зрителей ждут десять поединков мирового уровня. Атлеты из разных весовых категорий, известные имена, новые открытия, высокие ставки. Идеальная точка, чтобы громко завершить спортивный год.

Прямая трансляция стратует 13 декабря в 18:00 на телеканале MMA-TV.COM.