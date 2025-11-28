Бразильский боец хочет получить паспорт России из рук Путина

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из Бразилии Вальтер Уокер признался, что мечтает получить российский паспорт из рук президента Владимира Путина. Его слова передает kp.ru.

«Быть русским, значит всегда идти до конца. Мне во время последнего боя соперник ногу сломал. Сколько бойцов падают и рыдают от боли, а я дожал и победил. Значит, я настоящий русский мужик! Мечта — получить российский паспорт из рук президента Владимира Путина» — заявил Уокер.

Боец женат на российской девушке.

В последнем поединке на турнире UFC 321 в Абу-Даби Уокер досрочно победил шотландца Луи Сазерленда в первом раунде.

В смешанных единоборствах Уокер дебютировал в 2020 году, одолев россиянина Дмитрия Плюхова. Всего на счету Уокера 15 побед и одно поражение. Единственный раз он проиграл поляку Лукашу Бржескию. Поединок прошел 6 апреля 2024 года. Это был дебют Уокера в UFC.

В июле 2025 года Уокер заявил, что хочет стать гражданином России.