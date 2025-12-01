Чемпион UFC не тренируется из-за проблем со зрением

Аспиналл не тренируется из-за проблем с глазами: «Обсуждаем операцию. Нужно сосредоточиться на здоровье»
Чемпион UFC Том Аспиналл не тренируется из-за проблем со зрением.
«Обсуждаем операцию на глазах. Сейчас я не занимаюсь в тренажерном зале, нужно сосредоточиться на здоровье. Это все, что я могу контролировать прямо сейчас. Перейдем к следующему шагу, когда буду чувствовать себя лучше», – сказал Аспиналл.
Обследование от 21 ноября показало у Аспиналла постоянную диплопию, двусторонний синдром Брауна и сильное нарушение периферического поля зрения.
Напомним, Том Аспиналл и Сирил Ган встретились в главном событии турнира UFC 321, который прошел в Абу-Даби. Титульный поединок в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.
