Дом боксера обокрали во время поединка

Дом британского боксёра Бена Уиттакера обокрали. Инцидент случился в тот момент, когда спортсмен проводил поединок с представителем Германии Бенджамином Гавази в Бирмингеме в ночь на 30 ноября мск.

«В спорте случаются как взлёты, так и падения. Вернулся домой после боя, а дом ограбили. Но жители Уэднсбери, у меня есть очень и очень крупное вознаграждение. Найдите этих людей. Они забрали даже мой пояс IBF. Что они собираются с ним делать?» — сказал Уиттакер на видео на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Уиттакер победил Гавази в первом раунде. Это был его дебютный поединок под эгидой нового промоутера Matchroom Boxing.