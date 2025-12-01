Боец ММА оказался лидером преступной группировки

В Туле задержали бойца ММА, который организовал преступную группировку, занимавшейся разбоем и вымогательством. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

© Газета.Ru

По информации канала, задержанный — 36-летний Тигран Оганесян, который является известным в Туле спортсменом и тренером. Боец неоднократно становился чемпионом «Битвы за Тулу».

Согласно предварительной информации, Оганесян собрал банду из пятерых своих воспитанников, уроженцев Закавказья. Под его руководством злоумышленники действовали в Щёкино и Туле. Под видом представителей силовых структур они вымогали деньги у своих жертв — от 500 до 800 тысяч рублей. Члены банды задержаны, возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Вымогательство».

При этом в Федерации ММА Тульской области заявили, что Оганесян не является членом региональной федерации.