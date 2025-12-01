Усик высказался о потере статуса абсолютного чемпиона мира по боксу

38-летний непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинец Александр Усик намекнул, что нацелен в третий раз стать абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе.

«Слушайте, у меня было четыре пояса, да? Теперь – три. Многие люди говорят: «Эй, ты не абсолютный чемпион». Окей, это временно», — приводит слова Усика журнал The Ring.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш.