Интервью с претендентом на пояс ММА Серии-93 Дмитрием Михайлиди

13 декабря в Международном центре бокса «Лужников» состоится большой турнир ММА Серия-93. И в одном из двух главных событий вечера бой за титул чемпиона лиги в легком весе проведут Дмитрий Михайлиди и Андрей Василенко. Соперники определят, кому из них выпадет честь стать первым обладателем пояса в категории до 70 килограммов за всю историю организации.

Один из оппонентов – Дмитрий Михайлиди – рассказал о своем пути к вершине, прежних победах в других дисциплине и вере в Бога. Боец из Омска давно идет к своей главной цели, и теперь ему осталось сделать последний шаг, так что момент для общения с ним был выбран неслучайно. Беседа началась с разбора навыков Михайлиди.

- Тебя считают одним из сильнейших грэпплеров ММА Серии. Расскажи, откуда такие навыки?

- Да, я чемпион Казахстана, чемпион Азии по грэпплингу и на чемпионате мира третье место занял. Поэтому в этом деле я достаточно опытен. Еще я тренер по вольной борьбе, грэпплингу и иногда по ММА. Ну тренерство – это так, на втором плане. У меня две тренировки в день, после которых, я, бывает, раз-два в неделю могу кого-то потренировать.

- А с какого спорта ты вообще начал свой путь?

- В детстве папа отдал меня на вольную борьбу, и где-то с первого класса я занимался там. А потом уже начал грэпплинг изучать и позднее перешел в ММА.

- Когда ты принял решение перейти в ММА и биться именно в профессионалах?

- Я жил в Казахстане, затем переехал в Омск и изначально занимался футболом. Но потом так получилось, что я подрался прямо на поле, меня выгнали. Я тогда был на первом курсе. Возле института был клуб «Александр Невский». Я туда пришел, во мне увидели хорошего борца, и все так постепенно началось. Я выступал по боевому самбо, а затем перешел в ММА.

- Получается ты и футболом, и вольной борьбой занимался в одно и то же время?

- Ну да. В пять часов вечера была вольная борьба, а в семь – футбол. То есть, я там даже не мылся, а просто бежал на следующую тренировку.

- А что тебе больше нравилось? Если бы не подрался тогда на тренировке, был бы футболистом?

- Изначально мне очень нравился футбол, потому что вольной борьбы было очень много в моей жизни. Поэтому, когда я приехал в Омск, решил для себя, что буду учиться на тренера по футболу. Но потом так получилось, что меня выгнали из команды, и я узнал, что есть ММА – это было лет восемь назад – и я начал тренироваться.

- Давай о карьере. Тебя считают одним из сильнейших грэпплеров ММА Серии. А сам ты кем вдохновляешься, когда наблюдаешь за звездами?

- Нужно подумать. Именно сильнейшего я, наверное, не назову. Потому что, я думаю, сильнейшего не будет. Каждый по-своему что-то может показать. У кого-то защита лучше, у кого-то более острая атакующая сторона. Самого сильного не могу выделить.

- А кто тебе больше импонирует?

- Наверное, Оливейра, Ислам Махачев – кто-то из них.

- У тебя в соц.сетях есть видео, как ты участвуешь в церковном обряде.

- Да, я – стихарь. Батюшке помогаю, когда бываю в Казахстане, в алтаре. Служу.

- Кем служишь?

- Я пономарь. Отец приучил нас с братом. С самого детства брал нас в церковь. И теперь мы хоть и на расстоянии, не вместе, а все равно сами ходим в церковь, без него. Он научил нас, показал, как.

- С какого возраста ты стал служить?

- Вообще, с первого класса отец брал нас. Сначала не понимали, а потом, со временем, сами начали ходить. Вот секунданта нашли, тоже с нами ходит теперь.

Примерно через две недели Дмитрию Михайлиди предстоит стать частью главного и заключительного турнира ММА Серии в 2025 году. Помимо пояса в легком весе будет также разыгран титул и в тяжелом дивизионе: реванш проведут сильнейшие представители категории Димитрий Андрюшко и Сергей Дьяконов.

Кроме того, на турнире состоится и другая дилогия – второй бой между собой проведут Джефферсон Гонсавлес и Евгений Табаровский. В первой части противостояния сильнее оказался бразилец, но бой получился настолько упорным и зрелищным, что в лиге решили повторно свести соперников в клетке.

Также участниками турнира ММА Серия-93, который состоится 13 декабря в Международном центре бокса «Лужников», станут и другие именитые бойцы, среди которых Шамиль Исмаилов, Савелий Курочкин, Олег Белозеров и далеко не только они.