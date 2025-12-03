Том Аспиналл ответил Джону Джонсу, высмеявшему его за бой с Ганом

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл отреагировал на публичные нападки бывшего обладателя титула американца Джона Джонса.

Напомним, Джонс высмеял Аспиналла за отказ от продолжения боя с французом Сирилем Ганом из-за тычка в глаз, появившись на мероприятии на лошади с одним замотанным глазом.