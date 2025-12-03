Чемпиона мира по боксу поймали на допинге

Представитель Казахстана Жанибек Алимханулы снялся с боя против кубинца Эрисланди Лары из-за проваленного допинг-теста. Об этом сообщила пресс-служба боксерского шоу Premier Boxing Champions.

© Соцсети

В допинг-пробе Алимханулы, владеющего чемпионскими поясами Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе, по информации журналиста Дэна Рафаэля, был обнаружен мельдоний. В ночь на 7 декабря по московскому времени он должен был провести поединок в США против Лары, который является чемпионом по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

"Я всегда поддерживала чистый спорт, - написал Алимханулы на своей странице в X. - Я был удивлен, когда прочитала новости. VADA (добровольное агентство по тестированию на допинг, работающее в боксе - прим. ТАСС) взяло первый тест и сообщило, что все чисто. Я не менял прием витаминов. Не знаю, что случилось со вторым тестом, поэтому я запросил повторный".

Новым соперником Лары стал венесуэлец Йохан Гонсалес.

Алимханулы 32 года, на его счету 17 побед (12 нокаутом) и ни одного поражения. 42-летний Лара имеет на счету 31 победу (19 нокаутом) при 3 поражениях и 3 ничейных исходах.