Стрикленд пояснил, почему может уйти из среднего веса UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд высказался о возможном переходе в полутяжёлый дивизион (до 93 кг).

«Средний вес встал. У Хамзата Чимаева Рамадан, затем операция, и затем, через год, он подерётся с Нассурдином Имавовым и все пять раундов пролежит на нём. Среднего дивизиона больше нет. Возможно, мне стоит попытаться завоевать пояс в полутяжёлом весе», — сказал Стрикленд в социальных сетях.

Ранее Чимаев обратился к первому номеру рейтинга Нассурдину Имавову, сообщив, когда проведёт с ним бой.