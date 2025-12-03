В Минспорте Казахстана верят в невиновность чемпиона по боксу Алимханулы

Министерство туризма и спорта Казахстана уверено, что боксер Жанибек Алимханулы, который снялся с боя против кубинца Эрисланди Лары из-за проваленного допинг-теста, не принимал мельдоний. Власти республики готовы оказать помощь в расследовании, сообщил журналистам вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев.

"Мы уверены в том, что, по заявлению Жанибека Алимханулы, он допинг сам не принимал. Каким образом допинг к нему попал - предстоит разобраться еще антидопинговым организациям. С выводами мы бы не спешили, я предлагаю дождаться завершения антидопингового расследования", - сказал он после заседания Мажилиса (нижней палаты) парламента.

Он заверил, что "министерство туризма и спорта не останется в стороне, готово оказать поддержку в лице привлечения к этому вопросу, если будет необходимость, международных экспертов и людей, которые могут в правовом поле дать этому оценку". По его словам, министерство находится на связи с командой боксера.

По информации журналиста Дэна Рафаэля, в пробе Алимханулы, владеющего чемпионскими поясами Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе был обнаружен мельдоний. В пресс-службе боксерского шоу Premier Boxing Champions сообщили, что Алимханулы после этого снялся с боя. Сам боксер в соцсети X сообщил, что всегда поддерживал чистый спорт и запросил повторный тест.

Алимханулы 32 года, на его счету 17 побед (12 нокаутом) и ни одного поражения.