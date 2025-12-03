Кроуфорд лишился звания абсолютного чемпиона мира

Всемирный боксерский совет (WBC) лишил пояса американца Теренса Кроуфорда за неуплату спортсменом взносов после поединков против мексиканца Сауля Альвареса и Исраила Мадримова из Узбекистана. Об этом сообщил портал Boxing Scene.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что боксер не выплатил организации $300 тыс. после победы над Альваресом. Ранее спортсмен уклонился от выплаты WBC после поединка с Мадримовым.

Американский боксер лишился звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Пояс WBC стал вакантным, его оспорят француз Кристиан Мбилли и британец Хамза Шираз. Победитель противостояния сразится с Лестером Мартинесом из Гватемалы.

Кроуфорду 38 лет, во втором среднем весе ему принадлежат титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Боксер ни разу не уступал на профессиональном ринге, в его активе 42 победы (31 нокаутом).