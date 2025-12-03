Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили заявил, что не собирается брать паузу после реванша с бывшим обладателем титула россиянином Петром Яном, поединок с которым станет для него четвёртым в 2025 году.

«Моей целью всегда было оставаться занятым и, слава богу, UFC воплотили это в жизнь. Перед тем как завоевать титул, я всегда представлял себя активным чемпионом, который дерётся при любой возможности. Какие цели? Сделать то же и в следующем году. Остаться занятым и провести как минимум четыре боя», — приводит слова Двалишвили издание Mundo Deportivo.

Напомним, реванш Двалишвили – Ян состоится 7 декабря на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.