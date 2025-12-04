Бой Магомедрасула Гасанова и Альберта Туменова возглавит турнир АСА 200 в Москве

Бой между чемпионом АСА в среднем весе Магомедрасулом Гасановым и Альбертом Туменовым возглавит турнир АСА 200, заявил глава лиги Магомед Бибулатов.

© Absolute Championship Akhmat

Турнир пройдет 6 февраля в Москве.

У Гасанова 22 победы и два поражения в ММА. Россиянин провел пять успешных защит титула в среднем весе и сейчас занимает вторую строчку рейтинга вне зависимости от весовых категорий АСА. Экс‑чемпион АСА и АСВ в полусреднем весе Туменов одержал 25 побед в ММА при шести поражениях. С 2014 по 2016 года Туменов выступал в UFC.

— Исторический турнир АСА 200 мы планируем провести 6 февраля в Москве. На каждый бой в этом карде у нас особый акцент. Любой поединок из этого турнира мог спокойно возглавлять любой главный бой турниров АСА. В главном поединке исторического АСА 200 встретятся Магомедрасул Гасанов и Альберт Туменов. В соглавном поединке (чемпион в наилегчайшем весе) Азамат Пшуков встретится с Анатолием Кондратьевым, — передает слова Бибулатова корреспондент «Матч ТВ».

В прямом эфире турниры АСА транслируются на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».