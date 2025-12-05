Цзю дал совет Петру Яну

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю дал совет российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Петру Яну для победы в реванше против чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Мераба Двалишвили. Об этом Цзю рассказал ТАСС.

Ян проведет реванш с Двалишвили в ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Первый поединок завершился победой грузинского бойца решением судей.

"Я дал ему совет - быть самим собой, - сказал Цзю. - Не делать того, что не делал во время подготовки. И немножко отдаваться в поединке больше, чем в прошлом бою. Надеюсь, что он сделает все так, как должен".

Яну 32 года, он является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе. Он проиграл Двалишвили решением судей в 2023 году. На его счету 19 побед и 5 поражений. Двалишвили 34 года, он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.