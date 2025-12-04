Внук Мухаммеда Али проведет бой на турнире в Дубае

Внук Мухаммеда Али американец Нико Али Уолш и россиянин Артем Сусленков проведут поединки в рамках предварительного карда турнира BETCITY IBA.PRO 13, который состоится 12 декабря в Дубае. В главном бою Мурат Гассиев подерется с Кубратом Пулевым.
Средневес Нико Али Уолш (11-2, КО 5) в бою предварительного карда встретится с Джеремая Ссервадда (12-4, КО 9) из Уганды.
Обладатель поясов IBF European и WBA Continental в тяжелом весе россиянин Артем Сусленков (13-0, КО 8) проведет бой за титул IBA.PRO Intercontinental с американцем Стэнли Райтом (14-1, КО 11).
44-летний Пулев провел последний бой в декабре-2024, победив Мануэля Чарра. У болгарина 32 победы и три поражения.
