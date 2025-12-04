Бой между Исламом Омаровым и Алиханом Сулеймановым возглавит АСА 198 в Грозном

Чемпион АСА в полулегком весе Ислам Омаров 9 января в Грозном встретится с Алиханом Сулеймановым в главном поединке турнира АСА 198, заявил президент лиги Магомед Бибулатов.

© Absolute Championship Akhmat

У Омарова 16 побед в ММА, у идущего на первой строчке рейтинга АСА в полулегком весе Сулейманова 17 побед и три поражения. Эти бойцы встречались в июле 2023 года, когда досрочную победу одержал Омаров.

— Мы планируем расширять нашу географию. В этом году мы провели турниры в Казахстане, ОАЭ, Белоруссии. В следующем году мы хотим посетить Узбекистан. Также в планах Казахстан. Постараемся поехать в Армению. Белоруссия у нас в силе. В следующем году мы планируем провести 12 турниров, а не 15 как в этом году. В начале года, скорее всего, мы проведем три турнира. До Рамадана мы хотим провести исторический турнир АСА 200. Итак, турнир АСА 198 пройдет 9 января в Грозном. АСА 199 пройдет 16 января в Краснодаре. И исторический турнир АСА 200 мы планируем провести 6 февраля в Москве. Турнир АСА 199 в Грозном возглавит реванш между Омаровым и Сулеймановым. За временный титул в легком весе встретятся Дауд Шайхаев и Хердесон Батиста. И победитель встретится с чемпионом Абдул‑Азизом Абдулвахабовым. В главном бою АСА 199 в Краснодаре выступит Глеб Хабибуллин, — передает слова Бибулатова корреспондент «Матч ТВ».

В прямом эфире турниры АСА транслируются на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец».