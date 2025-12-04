Василевский: «Яну для победы над Двалишвили нужно постоянно идти вперед»

Российский боец ММА Вячеслав Василевский заявил «Матч ТВ», что россиянину Петру Яну для победы над чемпионом UFC в легчайшем весе грузином Мерабом Двалишвили нужна тактика постоянного прессинга и успешная защита от попыток соперника провести тейкдаун.

Титульный бой между Яном и Двалишвили состоится 7 декабря на турнире UFC 323 в Лас‑Вегасе (США). Для грузина это будет четвертый поединок за год и четвертая защита титула чемпиона в легчайшей весовой категории. Россиянин владел поясом с 2020 по 2021 год. Первый бой между спортсменами прошел в марте 2023 года на UFC Fight Night 221, где Двалишвили одержал победу единогласным решением судей.

— Хотелось бы, чтобы Петр забрал титул. У него есть свои козыри, он хорошо обученный боец. Конечно, Мераб сильный парень, настоящая кардиомашина. Петр сможет победить, если найдет ключ к Мерабу. Для победы над Двалишвили нужно постоянно идти вперед, прессинговать и защищаться от тейкдаунов — тогда появятся шансы. Все зависит исключительно от Петра. В каких кондициях он подойдет к бою, не будет ли на него что‑то психологически давить. Ему нужно вспомнить былые времена. Показать выступление, которое он показывал, будучи бойцом ACB (сейчас — ACA), — сказал Василевский «Матч ТВ».

У 32‑летнего Яна в ММА 19 побед и пять поражений. Рекорд 34‑летнего Двалишвили- 20 побед и четыре неудачи.

