Чимаев пригласил Дурова на бой

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзат Чимаев пригласил сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова на свой следующий бой. Об этом Чимаев сообщил на своей странице в соцсети X.

"Будешь в моем углу во время моего следующего боя?" - написал Чимаев и отметил Дурова.

В комментариях Дуров написал:

"Это будет честь для меня".

В середине августа в ходе турнира UFC 319, который прошел в Чикаго (США, штат Иллинойс) состоялся титульный бой между Чимаевым, представляющим ОАЭ, и представителем ЮАР Дрикусом дю Плесси. Чимаев одержал победу единогласным решением судей.

Чимаеву 31 год, на его счету 15 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (MMA).