Экс-чемпион UFC пошутил о предстоящем поединке с Гуськовым

Блахович – о Гуськове: «Я на 10 лет старше, но волос на голове у меня больше. Легендарная польская мощь!»
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович пошутил о предстоящем поединке против Богдана Гуськова.
«Рад получить эту возможность. Не могу проиграть, потому что я старше Богдана на 10 лет. Получается, что и на тренировки я потратил на 10 лет больше, чем он. Выходит, что уступить я просто не могу. Легендарная польская мощь! Знаете, я на 10 лет старше, но волос на голове у меня больше», – сказал Блахович.
Напомним, что поединок между Блаховичем и Гуськовым состоится в главном карде UFC 323. Турнир пройдет в ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе.
