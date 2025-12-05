Блахович – о Гуськове: «Я на 10 лет старше, но волос на голове у меня больше. Легендарная польская мощь!»

Sports.ruиещё 3

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович пошутил о предстоящем поединке против Богдана Гуськова.

Экс-чемпион UFC пошутил о предстоящем поединке с Гуськовым
© Sports.ru
«Рад получить эту возможность. Не могу проиграть, потому что я старше Богдана на 10 лет. Получается, что и на тренировки я потратил на 10 лет больше, чем он. Выходит, что уступить я просто не могу. Легендарная польская мощь! Знаете, я на 10 лет старше, но волос на голове у меня больше», – сказал Блахович.

Напомним, что поединок между Блаховичем и Гуськовым состоится в главном карде UFC 323. Турнир пройдет в ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости