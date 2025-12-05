Экс-чемпион UFC пошутил о предстоящем поединке с Гуськовым

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович пошутил о предстоящем поединке против Богдана Гуськова.

«Рад получить эту возможность. Не могу проиграть, потому что я старше Богдана на 10 лет. Получается, что и на тренировки я потратил на 10 лет больше, чем он. Выходит, что уступить я просто не могу. Легендарная польская мощь! Знаете, я на 10 лет старше, но волос на голове у меня больше», – сказал Блахович.

Напомним, что поединок между Блаховичем и Гуськовым состоится в главном карде UFC 323. Турнир пройдет в ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе.