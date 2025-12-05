Головкин будет введен в Международный зал боксерской славы

Бывший чемпион мира по боксу по нескольким версиям Геннадий Головкин будет включен в Международный зал боксерской славы (IBHOF), сообщает пресс‑служба организации.

Также в Зал славы введут американца Антонио Тарвера, британца Найджела Бенна, японку Наоко Фудзиоку, мексиканку Джеки Наву, Франка Каппуччино (в категории рефери, посмертно) и другие. Официальная церемония состоится в Канастоте (штат Нью‑Йорк) 11–14 июня.

Завершивший карьеру в 2024 году Головкин за карьеру в профессиональном боксе одержал 42 победы при двух поражениях, один бой завершился вничью. Боксер в разные годы владел чемпионскими поясами WBC, IBF, WBA и IBO в среднем весе. Он является серебряным призером Олимпийских игр‑2004 и чемпионом мира‑2003 среди любителей.