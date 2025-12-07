Россиянин Ян победил Двалишвили и стал чемпионом UFC

Российский боец смешанных единоборств Петр Ян в главном бою турнира UFC 323 одолел грузинского спортсмена Мераба Двалишвили и завоевал титул чемпиона в «легчайшем весе». Реванш завершился единогласным решением судей после пяти раундов (49-46; 49-46; 48-47). Петр – первый российский боец, вернувший себе звание чемпиона UFC.

© Российская Газета

Для «Беспощадного» данная победа стала 20-ой в MMA. Теперь рекорд россиянина составляет 20 – 5. Петр Ян одержал 4 викторию кряду (Ядонг, Фигередо, Макги).

34-летний Двалишвили уступил пятый раз в профессиональной карьере. Его статистика в MMA: 21 – 5.

Первый бой между Двалишвили и Яном состоялся 12-го марта 2023 года на турнире UFC Fight Night. Тогда грузинский спортсмен одолел россиянина. Встреча также завершилась единогласным решением после пяти раундов.