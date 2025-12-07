Генри Сехудо завершил профессиональную карьеру

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо на турнире 323 в Лас--Вегасе (США) проиграл своему соотечественнику Пэйтону Талботту единогласным решением судей и завершил профессиональную карьеру.

У Сехудо — 16 побед и шесть поражений в профессиональных поединках. Ему 38 лет. После сегодняшнего поражения Генри трогательно поблагодарил главу промоушена Дану Уайта за предоставленную возможность. Также американец в октагоне попрощался с известным менеджером Али Абдель-Азизом.

Напомним, Сехудо был двойным чемпионом UFC — в легчайшем и наилегчайшем весе. Он также является победителем Олимпийских игр 2008 года по вольной борьбе.