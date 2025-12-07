Пётр Ян вернул пояс UFC в легчайшем весе

Российский боец ММА Петр Ян вернул себе титул чемпиона UFC в легчайшем весе, победив представителя Грузии Мераба Двалишвили решением судей.

Главным событием турнира UFC 323, который прошел в Лас-Вегасе, стал поединок меду чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили из Грузии и россиянином Петром Яном, который ранее владел этим поясом.

Соперники встречались во второй раз. В марте 2023-го Ян вчистую проиграл Двалишвили, но тогда у россиянина были проблемы с правой рукой.

Двалишвили активно начал поединок, обрушив на россиянина много ударов. Но стартовый напор Ян выдержал, а затем перехватил инициативу. Он был точнее, его удары наносили больший ущерб.

Во втором раунде Ян попал сопернику точно в нос и у чемпиона полилась кровь. А в конце раунда россиянин удивил соперника, сделав тейкдаун. Все попытки Двалишвили перевести Яна в борьбу раз за разом проваливались.

В третьей пятиминутке претендент очень сильно и точно пробил ногой в бок и грузинский боец даже издал от боли крик, но каким-то неимоверным усилием смог продолжить поединок.

Двалишвили шел вперед и в двух последних раундах. Но его активность разбивалась об опасные ответы Яна. Бой в итоге продлился все пять раундов, и победа россиянина вопросов не вызывала. Однако все зависело от судей.

Все трое отдали победу Яну - 49-46, 49-46, 48-47, который вернул себе чемпионский пояс, показав неимоверный настрой.