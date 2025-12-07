Камару Усман прокомментировал бой Петра Яна и Мераба Двалишвили

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман прокомментировал прошедший бой-реванш между россиянином Петром Яном и грузинским бойцом Мерабом Двалишвили, а также поздравил обоих спортсменов.

«Какой бой! Поздравляем обоих бойцов, Мераба Двалишвили и Петра Яна», — написал Усман в своём аккаунте в социальной сети Х.

Бой между Яном и Двалишвили состоялся в рамках номерного турнира UFC 323, который прошёл в ночь с 6 на 7 декабря на арене «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Поединок завершился в пользу Яна единогласным решением судей (49-46, 49-46, 48-47). Эта победа стала для россиянина четвёртой в UFC подряд и 12-й в карьере в промоушене.