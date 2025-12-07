Петр Ян: «В прошлых лагерях я допускал много ошибок»

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян признался, что раньше был слишком самоуверен.

«Я очень стремительно пришел к поясу [в 27 лет]. Допустил много ошибок в прошлых подготовках, сильно верил, что все умею, но, по факту, я ошибался. Знаю, где ошибся перед теми [проигрышными] поединками. Где-то мне не хватало именно командной работы, но мы это исправили. Чтобы выиграть у чемпиона дома, нужно не оставить судьям шансов сломать бой. Я знал, что так просто пояс никто не вручит – его нужно забрать. Ощущения? Непередаваемые. Прошло пять лет с прошлого титула, я немного повзрослел. Сейчас это осознаннее», – сказал Ян.

Напомним, Петр Ян победил Мераба Двалишвили на UFC 323 и вернул пояс чемпиона легчайшего веса, которым владел с июля 2020-го по март 2021-го.