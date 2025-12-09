Петр Ян вошел в топ-6 бойцов UFC

Российский боец смешанного стиля Петр Ян попал в обновленный рейтинг UFC вне зависимости от категорий (top rank). 32-летний спортсмен расположился на 6-ой строчке нового списка. Его соперник – Мераб Двалишвили упал на 8-е место, уступив 5 строчек другим атлетам.

Ранее Петр Ян в главном бою турнира UFC 323 одолел Мераба Двалишвили и завоевал титул чемпиона в «легчайшем весе». Реванш завершился единогласным решением судей после пяти раундов (49-46; 49-46; 48-47). «Беспощадный» – первый российский боец, вернувший себе звание чемпиона UFC.

Лидером рейтинга UFC вне зависимости от категорий является другой россиянин – Ислам Махачев, завоевавший титул чемпиона в полусреднем весе. Его рекорд в MMA: 28 – 1.