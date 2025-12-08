Гэтжи объяснил, почему не расстроился организации боя с Пимблеттом

Двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи объяснил, почему не был расстроен организации поединка за временный титул с британцем Пэдди Пимблеттом, несмотря на желание сразиться с действующим обладателем титула грузином Илией Топурией.

«Никакого расстройства. Временный чемпион на бумаге такой же чемпион, по контракту. Вот за что мы дерёмся. Это моя работа и крупнейшая возможность. Я не знал перед анонсом, что это будет Пэдди. Думаю, UFC хотели узнать, будет ли драться Илия… Всё изменилось, и он взял паузу», — сказал Гэтжи на пресс-конференции.