В Федерации бокса России назвали главных конкурентов россиян на ЧМ

Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин в интервью «Матч ТВ» заявил, что спортсмены из Узбекистана и Казахстана составят основную конкуренцию россиянам на чемпионате мире.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин проходит со 2 по 13 декабря. В турнире стартовали 13 российских боксеров, сборная выступает под национальной символикой — с флагом и гимном России. Призовой фонд турнира составляет 8,32 млн долларов.

— Какие страны — наши главные конкуренты на чемпионате мира?

— Последняя Олимпиада показала, что это Узбекистан. На прошлом чемпионате мира хорошо выступили тот же Узбекистан, а еще Казахстан. Еще есть Куба, но я считаю, что она сейчас потеряла свои позиции на мировой арене. И есть очень много других стран, боксёры которых могут преподнести сюрпризы. Чемпионат мира непредсказуем. Посмотрим, как пойдут бои во второй части турнира. И увидим, кто на что способен, кто куда дойдет, как наши ребята готовы. Но повторю, что я от всех жду победу, — сказал Беспутин «Матч ТВ».

