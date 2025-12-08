Чимаев поздравил Петра Яна

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзат Чимаев в соцсетях поздравил Петра Яна с победой над Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323.

© UFC Russia

«Поздравляю, потрясающий бой, Петр. Желаю скорейшего восстановления и вернуться сильнее, Мераб», — написал Чимаев.

Утром 7 декабря Ян одолел Двалишвили. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

После поединка Ян оценил идею о проведении титульного реванша против Двалишвили, заявив, что грузинский спортсмен заслужил еще один бой.