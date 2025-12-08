Стерлинг заявил, что Двалишвили должен взять паузу от боев

Экс-чемпион UFC американец в легчайшем весе (до 61 кг) Алджамейн Стерлинг считает, что его одноклубник грузин Мераб Двалишвили должен взять паузу после поражения в титульном реванше с россиянином Петром Яном.

«Непросто провести четыре титульных боя за год. Мераб попытался сделать то, что ещё никому не удавалось. Я считаю, что Мерабу не нужно возвращаться к боям до апреля. Он наверняка захочет подраться не позднее марта, но я бы не советовал ему это делать. Нужно время, чтобы тело отдохнуло, а шрамы зажили», — сказал Стерлинг в интервью Submission Radio.