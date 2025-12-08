Майк Тайсон раскрыл время и место боя с Мейвезером

59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон сообщил, когда и где проведёт выставочный поединок по правилам бокса с 48-летним бывшим чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях соотечественником Флойдом Мейвезером.

«Это произойдёт в марте в Африке. Наш бой будет невероятным событием, он побьёт все рекорды и станет одним из крупнейших событий в истории этого вида спорта», — приводит слова Тайсона портал talkSPORT.

Майк имеет в своём профессиональном рекорде 50 побед, семь поражений, а два боя были признаны несостоявшимися.