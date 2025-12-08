Усик дал неожиданный ответ на вопрос о самом сильном сопернике

38-летний непобеждённый чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжёлом весе украинец Александр Усик назвал самого себя своим самым сложным соперником.

© Чемпионат.com

Мой самый тяжёлый соперник? Это Я. Шансы 50 на 50, но я всегда побеждаю, потому что мой второй Александр постоянно говорит: «Не делай, это тяжело». А я отвечаю: «Это ты не можешь, а я – могу!» — сказал Усик в интервью на YouTube-канале Fight Hub TV.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Великобритания), Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксёров это был реванш.