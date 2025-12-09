Чеченский боец поблагодарил Трампа

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев рассказал о своих планах на 2026 год, заявив, что планирует подраться больше одного раза, передает ESPN.

© Газета.Ru

«Сразу после Рамадана, через месяц или два, я буду готов. Надеюсь, что я наконец-то смогу подраться больше одного раза за год. Было бы классно выступить два-три раза. Проблем с визой теперь нет, спасибо Дональду Трампу», — сказал Чимаев.

В ночь на 17 августа Чимаев одержал победу над южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. Бой на турнире промоушена под номером 319 продлился все пять раундов, которые были заявлены судьями, и завершился победой Чимаева единогласным решением судей, оценки по запискам — 50-44, 50-44, 50-44. В этом бою он завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе.

Таким образом, 31-летний Чимаев, который представляет ОАЭ, одержал 15-ю победу в ММА, на его счету нет ни одного поражения. Дю Плесси, которому также 31 год, проиграл третий бой в своей карьере, при этом выиграл он 22 поединка.