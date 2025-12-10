Царукян и Шара Буллет проведут бой в Ереване

Российские бойцы UFC Арман Царукян и Шарабутдин Магомедов по прозвищу Шара Буллет проведут схватку по правилам грэпплинга на турнире промоушена Hype FC 30 декабря в Армении, сообщает пресс‑служба организации.

Схватка в рамках весовой категории до 84 кг продлится до победы одного из бойцов болевым приемом.

Царукян в ноябре 2025 года на турнире UFC Fight Night 265 победил новозеландца Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. На счету первого номера легковесов UFC 23 победы и три поражения в ММА.

Средневес Магомедов прошлый бой провел в июле 2025 года на турнире UFC on ABC 9, победив канадца Марка‑Андре Баррио единогласным решением судей. У россиянина 16 побед и одно поражение.

