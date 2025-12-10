Петр Ян высказался о победе над Двалишвили

Российский боец Петр Ян заявил, что реванш над грузином Мерабом Двалишвили был для него более эмоциональным и важным.

В ночь на воскресенье Ян победил Двалишвили в главном поединке на турнире UFC 323 в Лас Вегасе. После пяти раундов судьи единогласно отдали победу россиянину, который стал чемпионом в легчайшем весе. Ян завоевывал пояс UFC в 2020 году. Теперь победная серия россиянина составляет четыре поединка. В марте 2023 года Петр единогласным решением судей уступил Двалишвили.

— Это отличнейшая для меня возможность вернуться, проявить себя и доказать, что я являюсь тем, кем являюсь. Настрой на бой всегда такой, что нужно идти побеждать. Плюс для меня это был реванш, он был более эмоциональный, важный лично. Поэтому я был более хладнокровен, собран, получилось всё реализовать, всё сделать. У меня был план нанести максимальный урон с первого раунда, травмировать.

Поэтому он просто этого не ожидал и начал ломаться с каждым ударом. Я не думаю, что исход боя решил именно этот удар [по печени]. Эти удары накопительные. Если попал и пробил, то человек сел. Но Мераб — крепкий парень. Видно, что он держался. Я думаю, что от такого удара многие бы присели, это 100%. Потому что я попадал в такие удары на тренировках. Ему отдать должное. Он крепкий боец, держался.

— В трансляции было слышно, что он после удара [по печени] крикнул. У тебя до этого были такие случаи в карьере?

— Бывало всегда, когда попадаешь по печени, — передает слова Яна корреспондент «Матч ТВ».

