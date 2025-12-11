Глава IBA оценил возможность проведения боя Петра Яна и Макгрегора

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв поделился мнением о потенциальном поединке между россиянином Петром Яном и ирландцем Конором Макгрегором. По словам главы IBA, федерация готова взяться за организацию боя.

© Чемпионат.com

«Я ещё не разговаривал с Макгрегором. Это будет очень интересно. И для Петра, и для Макгрегора. Правда, кто-то должен будет вес набрать. Или кто-то похудеть. Если от них будет согласие – мы готовы», — передаёт слова Умара Кремлёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

