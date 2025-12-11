Двое россиян вышли в финал чемпионата мира по боксу в ОАЭ

Российские боксеры Эдмонд Худоян и Вячеслав Рогозин вышли в финал чемпионата мира, который проходит в Дубае (ОАЭ).
В полуфинале весовой категории до 54 кг Рогозин единогласным решением судей победил Асилбека Жалилова из Узбекистана.
Худоян (до 48 кг) единогласным решением одолел Темиртаса Жусупова из Казахстана.
Чемпионат мира по боксу среди мужчин завершится 13 декабря. В турнире стартовали 13 российских боксеров, сборная выступает с национальной символикой — с флагом и гимном России. Призовой фонд соревнований составляет 8,32 млн долларов.
Прямые трансляции мужского чемпионата мира по боксу смотрите в эти минуты на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
