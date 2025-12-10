Россиянин Попов вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу в ОАЭ

Россиянин Илья Попов вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае (ОАЭ).

В четвертьфинале весовой категории до 63,5 кг Попов победил Габриэля Ортиса‑Риверу из Пуэрто‑Рико раздельным решением судей. Баир Батлаев в весовой категории до 51 кг единогласным решением судей победил маврикийца Фабриса Валери. Андрей Пегливанян (до 57 кг) единогласным решением судей победил Ругоберто Сигоке из Мозамбика.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин завершится 13 декабря. В турнире стартовали 13 российских боксеров, сборная выступает с национальной символикой — с флагом и гимном России.

Призовой фонд соревнований составляет 8,32 млн долларов.

Прямые трансляции мужского чемпионата мира по боксу смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.