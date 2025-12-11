Экс‑чемпион UFC готов провести бой на турнире в Белом доме

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну заявил, что готов провести бой в рамках турнира, который состоится на территории Белого дома.

© Матч ТВ

В июле президент США Дональд Трамп подтвердил, что в 2026 году американский Белый дом примет турнир UFC. Спортивное мероприятие должно стать частью празднования 250‑летия независимости США. Октагон будет установлен на лужайке перед президентской резиденцией. Нганну в последний раз выступал в UFC в 2022 году.

— Срок действия моего контракта с PFL подходит к концу. Они должны дать мне бой. Подраться в Белом доме? Да, хочу. Я не управляю процессом, я не тот, кто принимает решение, — сказал Нганну в эфире шоу Ариэля Хельвани на ESPN.

Нганну последний бой провел против Ренана Феррейры в октябре 2024 года на турнире PFL и одержал победу нокаутом в первом раунде. На его счету 18 побед и три поражения в смешанных единоборствах.

