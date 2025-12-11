Воспитанница детского дома проведет бой за титул чемпионки мира по боксу

Российский боксер Екатерина Сычева 13 февраля проведет бой за титул чемпионки мира по версии AllFight League (AFL), после чего планирует достичь статуса абсолютной чемпионки мира. Об этом Сычева рассказала ТАСС.

"Сейчас я проведу бой за титул чемпионки мира по версии AFL, - сказала Сычева. - Конечно же, у меня есть в перспективе цель стать абсолютной чемпионкой мира. Я настроена на долгую интересную работу. Я подписала менеджерский контракт с Софьей Очигавой и буду реализовывать поставленные цели".

Сычева является воспитанницей детдома, в котором также воспитывался известный певец Юрий Шатунов. Сычева отметила, что через бокс хочет мотивировать детей из детских домов добиваться своих целей.

"Я считаю себя единственной женщиной-боксером из детского дома, которая достигла больших результатов в спорте, именно в боксе. Я стала чемпионкой страны, призером чемпионата Европы, стала мастером спорта международного класса. Я проходила отбор на Олимпийские игры. И через бокс я хочу мотивировать детишек добиваться своих целей в жизни. Хочу создать программу "Бокс - в детские дома".

Сычевой 33 года, она является бронзовым призером чемпионата Европы, мастером спорта международного класса. Поединок 13 февраля будет для нее дебютным в профессиональном боксе, он пройдет в Москве.