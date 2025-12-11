Бетербиев поделился ожиданиями от боя Гассиева и Пулева

Бывший абсолютный чемпион мира россиянин Артур Бетербиев высказался о предстоящем поединке за регулярный титул WBA в супертяжёлом весе между болгарином Кубратом Пулевым и соотечественником Муратом Гассиевым, который состоится 12 декабря в Дубае (ОАЭ).

© Соцсети