Петру Яну подарили Mercedes после победы над Двалишвили

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян прибыл в Екатеринбург послед победы над Мерабом Двалишвили.

Основатель «Русской медной компании» (РМК) Игорь Алтушкин поздравил Яна с завоеванием титула. Предприниматель передал Яну ключи от нового автомобиля Mercedes.

Титульный поединок между Яном и Двалишвили состоялся в главном событии турнира UFC 323. Ян победил единогласным решением судей.

