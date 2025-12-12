Конор Макгрегор женится спустя 17 лет отношений
Бывший двойной чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор женится на своей давней спутнице Ди Девлин. Об этом сообщает Irish Independent.
Церемония запланирована на территории Ватикана в церкви Санто-Стефано-дельи-Абиссини, расположенной рядом с собором Святого Петра.
Макгрегор и 38-летняя Девлин встречаются с 2008 года и имеют четверых детей, как сообщается, хотят провести частную католическую церемонию. Источниками СМИ в Ватикане подтверждается, что церковь была забронирована для этого события. Однако официальный представитель Ватикана Маттео Бруни заявил, что ему ничего не известно о каких-либо свадебных церемониях с участием Макгрегора.
1 декабря боец объявил о рождении четвертого ребенка.
Пара познакомилась в 2008 году в ночном клубе. По словам бойца, они сразу нашли общие темы для разговора. Девлин рассказывала, что ее в первую очередь впечатлила профессия Макгрегора.
В 2020 году Макгрегор сделал предложение Девлин.
Последним боем 37-летнего бойца стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.