Немков победил бразильца Феррейру в первом раунде и стал чемпионом PFL

Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков досрочно победил бразильца Ренана Феррейру и стал чемпионом Professional Fighting League (PFL). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой возглавил турнир PFL Champions Series 4, состоявшийся во французском Лионе. 33-летний Немков одержал победу приемом «ручной треугольник» в первом раунде и завладел вакантным титулом чемпиона PFL в тяжелом весе.

Немков выиграл 19-й поединок в профессиональной карьере, еще дважды он проигрывал, а один бой с его участием был признан несостоявшимся. 36-летний Феррейра уступил пятый раз в карьере, в его активе 13 побед, еще три его поединка были признаны несостовшимися.

Немков — бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе. Россиянин выступает в PFL с 2024 года. В предыдущем бою он победил американца Тимоти Джонсона удушающим приемом.