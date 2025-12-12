Сехудо раскрыл планы после ухода из UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо рассказал, чем намерен заняться после завершения карьеры. О решении уйти из ММА Сехудо рассказал после поражения в поединке с соотечественником Пэйтоном Талботтом на UFC 323.

По словам Генри, он начинает работать над книгой, в которой намерен рассказать не только свою историю, но и истории других легенд ММА.