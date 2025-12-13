Кремлев предложил ввести в боксе весовую категорию свыше 100 кг

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев предложил ввести в этом виде спорта весовую категорию свыше 100 кг. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

В субботу в Дубае прошел конгресс IBA. Сейчас лимит супертяжелой весовой категории в любительском боксе составляет свыше 91 кг.