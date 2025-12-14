Гэтжи отказался от помощи Царукяна в подготовке к бою против Пимблетта

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи заявил об отказе от помощи первого номера рейтинга UFC в категории до 70 кг, представляющего Россию и Армению, Армана Царукяна в подготовке к англичанину Пэдди Пимблетту.

